Santarém – “Novas Abordagens na Reabilitação Fluvial” sensibiliza para a limpeza das linhas de água

A Câmara Municipal de Santarém promoveu, no dia 24 de janeiro, a sessão “Novas Abordagens na Reabilitação Fluvial”, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, proferida por Maria Helena Alves, especialista da Administração da Região Hidrográfica (ARH) do Tejo e Oeste da Agência Portuguesa do Ambiente (APA).

Esta ação de informação e sensibilização contou com a presença de Inês Barroso, vereadora da Proteção Ambiental, Carlos Castro, chefe de Divisão da ARH do Tejo e Oeste, executivos das Juntas de Freguesia de Abitureiras, Alcanede, Almoster, Alcanhões, Amiais de Baixo, Arneiro das Milhariças, Gançaria, Pernes e União de Freguesias da Cidade de Santarém, e representantes da ARH do Tejo e Oeste.

A ação teve o intuito de sensibilizar para a importância da intervenção nas linhas de água, bem como, partilhar informação sobre algumas normas legislativas e técnicas adequadas de reabilitação de rios e ribeiras.

A abordagem da temática exige conhecimentos especializados e mudança de comportamentos, para que efetivamente seja um sucesso devolver os rios e ribeiras à comunidade, com melhor qualidade de água e maior biodiversidade. As linhas de água limpas e em equilíbrio são um fator de valorização do território e garantia das condições de segurança e qualidade de vida das populações.

Através do projeto “Reabilitar troço a troço”, lançado em Junho de 2012, o município de Santarém tem promovido a reabilitação, troço a troço, das linhas de água do Concelho, num processo que envolve as juntas de freguesia, os proprietários confinantes com linhas de água, a Câmara de Santarém, a Agência Portuguesa do Ambiente – ARH do Tejo e Oeste e as comunidades locais.

É de salientar que o município de Santarém foi galardoado com o prémio “Município do Ano Portugal 2016”, na região que envolve o Alentejo e a Lezíria do Tejo, com o projeto ambiental “Reabilitar troço a troço”, numa iniciativa criada pela UM – Cidades, com o objetivo de reconhecer as boas práticas dos municípios portugueses. A UM – Cidades é uma estrutura criada pela Universidade do Minho que tem como visão o reconhecimento de boas práticas, numa cooperação entre o conhecimento, a política e a prática na temática das cidades e das regiões.