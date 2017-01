Santarém – João Teixeira Leite é o coordenador do programa autárquico que o PSD irá apresentar às eleições autárquicas

Reunida esta quarta-feira, dia 25, a Comissão Política da Concelhia do PSD de Santarém votou por unanimidade a indicação de João Teixeira Leite para Coordenador do Programa Autárquico de Santarém.

Segundo a nota de imprensa do PSD, o ex- vereador da Câmara Municipal de Santarém “será o responsável por constituir e coordenar uma equipa que apresente um programa eleitoral aos scalabitanos à medida da ambição de uma capital de Distrito”.

“O percurso profissional e político de João Teixeira Leite é garante de um trabalho mobilizador, responsável e envolvente”, adianta o comunicado do PSD de Santarém.

João Leite exerceu atividade profissional na Câmara Municipal das Caldas da Rainha, e no seu percurso político em Santarém foi deputado municipal, vereador durante o mandato 2009-2013. Foi ainda assessor do secretário de Estado do Emprego nos XIX e XX Governos Constitucionais, consultor para desenvolvimento de projetos com apoio de fundos comunitários e, actualmente, é administrador da Santa da Misericórdia de Leiria. “O conhecimento da realidade autárquica de Santarém, e a experiência adquirida através de outras realidades locais e nacionais reforçam a escolha do PSD”, refere o comunicado.

Na mesma reunião, a Comissão Política de Secção aprovou a adesão de 51 novos militantes, “sinal da dinâmica interna imprimida e do reconhecimento do trabalho realizado pelos sociais-democratas de Santarém”.