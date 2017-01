Santarém – Câmara altera trânsito e cria novo parque de estacionamento em S. Bento

A Câmara de Santarém está a proceder a alterações de trânsito no Bairro de S. Bento, através da implementação de um Plano de Sinalização Vertical e Horizontal, bem como de marcações rodoviárias, com vista à melhoria de tráfego e estacionamento naquela zona. A autarquia vai ainda requalificar um terreno municipal na Rua dos Moinhos, nas traseiras da Unidade de Saúde Familiar do Planalto, para a criação de um Parque de Estacionamento, para servir os utilizadores.Na última sessão da Câmara de santarém, o problema do trânsito e do estacionamento junto ao Centro de Saúde em S. Bento voltou a merecer reparos dos vereadores da oposição. Celso Braz, do PS, sublinha os constrangimentos à circulação automóvel, em especial com a passagem dos autocarros que servem esta unidade de saúde, devido ao estacionamento nos dois lados da via. “É um problema de trânsito fácil de resolver, não se percebendo porque a Câmara tarda em aplicar medidas que disciplinem o estacionamento e a circulação na zona”, disse o vereador.

