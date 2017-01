Salvaterra de Magos – Um morto e dois feridos em acidente com camião e ligeiro

Duas pessoas ficaram encarceradas no interior da viatura ligeira em que seguiam, debaixo de um camião em que embateram esta manhã na estrada nacional 118, em Paul de Magos, Salvaterra de Magos, cerca das 9h30. Foram necessárias mais de duas horas e maquinaria pesada para conseguir retirar a viatura, completamente soterrada sob o camião e a carga que este transportava.

Os bombeiros conseguiram alcançar o veículo, que se encontrava sob o camião, cerca das 11h35 e retirar os ocupantes. Segundo informação do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, um dos ocupantes da viatura, do sexo masculino, morreu. O outro ocupante, do sexo feminino, tem ferimentos ligeiros.

O condutor do camião foi a primeira vítima transportada para o hospital de Vila Franca de Xira com ferimentos ligeiros, segundo avançou ao DN a mesma fonte.

O alerta foi dado às 9:36 e no local esteve um grande dispositivo de emergência médica e policial, com quatro corpos de bombeiros (Salvaterra de Magos, Benavente, Chamusca e Almeirim), 51 operacionais e 24 viaturas, muitas delas da GNR.