Rotary Clube Santarém distinguiu “Profissional do Ano” e “Carreira Profissional”

Teve lugar na noite do dia 17 de Janeiro a cerimónia de atribuição das distinções “Profissional do Ano” e “Carreira Profissional” do Rotary Clube de Santarém. As escolhas deste ano, tal como é hábito anualmente, recaem sobre os mais diversos grupos profissionais. Recorde-se que já foram distinguidos ao longo dos anos, profissionais de áreas tão diversas como a medicina, o mundo empresarial, polícias, análises clinicas, professores, juízes, jornalistas, radialistas, enfim, um sem número de profissionais que o Rotary entende dever distinguir.

Este ano, como Profissional do Ano, foi distinguida a Bombeira dos Bombeiros Municipais, Lucília Maria Sousa da Silva Coimbra que, depois da apresentação do seu longo currículo profissional, ouviu rasgados elogios da parte dos Rotários de Santarém, que viram nela a excelente mensageira do reconhecimento que todos devemos aos Bombeiros e, neste caso muito particular, às inúmeras Mulheres Bombeiras ao serviço da comunidade. Assim, desta vez, junta-se ao leque de profissionais distinguidos, as Mulheres Bombeiras que naturalmente, e felizmente, tem muitíssimas mais que merecem igual distinção.

Na distinção “Carreira Profissional” o Rotary entendeu distinguir um conhecido empresário de pastelaria da cidade de Santarém, Alfredo de Oliveira, da “Bijou” – quem não conhece e não aprecia os famosos “pampilhos”?. Contando igualmente com a presença de alguns “pares” da área da restauração e do presidente da Associação dos Comerciantes de Santarém, Alfredo Oliveira foi elogiado pelo Presidente do Rotary, pela sua carreira profissional, pelo prestigio que proporcionou à pastelaria do Concelho de Santarém.

Estiveram presentes familiares e colegas dos homenageados, vários comandantes dos Bombeiros do Concelho, o Presidente da direção da ACES (Associação Comercial e Empresarial de Santarém), muitos Rotários de Santarém e de outros clubes.

Durante o jantar festivo foram ainda emblemadas com sócias honorárias do Rotary Clube, Lisete Branquinho e Hélia Viegas, como reconhecimento dos serviços distintos que ao longo dos anos têm prestado ao Movimento Rotário em Santarém, através de doações destinadas a bolsas de estudo e prémios escolares.