Prazo de entrega de propostas de licitação termina hoje – Apartamentos da ex-EPC vão a hasta pública no dia 31

Termina esta quinta-feira, dia 26, às 16h30, o prazo para a entrega das propostas de licitação para a compra dos imóveis municipais que a Câmara de Santarém vai levar a hasta pública no próximo dia 31 de janeiro, pelas 10h30, no salão nobre dos Paços do Concelho. O Município pretende alienar dois blocos de apartamentos da antiga Escola Prática de Cavalaria, cada um com o preço base de licitação de 536.320 euros, e ainda o terreno do antigo bairro social 16 de março, pelo preço base de licitação de 401 euros, sendo os valores mínimos do lance por prédio de 500 euros.

Os interessados podem consultar o programa de procedimentos na Divisão de Finanças – Secção de Património, nos dias úteis das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30, bem como na página do município – www.cm-santarem.pt.

As propostas podem ser entregues até às 16h30, desta quinta-feira, dia 26, na Câmara de Santarém.