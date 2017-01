O fim da linha

Foi o fim de linha da vida para o Carlos Abreu e o José Vale, que votaram à cidade e à região, cada um à sua maneira, um empenho digno de nota. Carlos Abreu, um defensor acérrimo do Ribatejo e de Santarém, foi a face do notável Festival de Gastronomia. A sua meninice desenvolveu-se na particularidade de um amor peculiar à sua terra, que lhe adveio, naturalmente, do seu pai Joaquim e do tio António, ambos forcados. Seu tio António Abreu, inclusive, no ano de 1915, comandou pela primeira vez o Grupo de Forcados Amadores de Santarém, que então se apresentava em Almeirim. Ligado a algumas Associações escalabitanas, como o União e a Académica, desempenhou vários cargos pelo PS, seu Partido de sempre. Tínhamos em Carlos Abreu uma figura serena e empenhada, que escolheu viver sem nunca descurar o objetivo comum. Viajando por este Portugal fora, o seu nome é ainda badalado pela fama que granjeou na organização do Festival de Gastronomia, conceito inovador onde as regiões puderam apresentar as suas paletas de “comeres e beberes”. O fim da Região de Turismo do Ribatejo, de que foi presidente, e o seu afastamento da organização do Festival, ter-lhe-ão causado dor. Mas, mais do que a ingratidão, foi a doença que o venceu. Recordemos, agora, José Vale. Dedicado de corpo e alma ao seu União de Santarém, ali preencheu vários cargos sociais. Após a fusão, em 1969, dos Leões e do Operário, o novo clube elevou alto o nome da cidade, ingressando na 2ª Divisão Nacional. José Vale foi um dos obreiros e o clube atingiu um novel patamar. Agarrando nas palavras do amigo comum, José João Louro, “a morte do Zé Vale deixa-nos muito mais pobres”. E continua, lembrando que o Zé fazia parte da equipa de futebol, no Cerco de São Lázaro, onde jogava o Zé Carlos, o Grilo, o Melancia… Realça, também, a Campanha de Humberto Delgado, em 1959, de que fez parte o Zé, com outros jovens e o irmão Carlos Vale, e a sua ação junto da CDE, dez anos depois. Carlos Abreu e José Vale reuniram desprendimento e entrega, só possíveis em homens bons!

Arnaldo Vasques