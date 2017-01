Município de Torres Novas investe 7 milhões de euros em reabilitação até 2020

A Câmara Municipal de Torres Novas apresentou, hoje, no auditório da Biblioteca Municipal Gustavo Pinto Lopes, o Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU) da região que concerne um investimento total de 7.378.412 de euros até 2020.

Esta decisão reforça a aposta do executivo na reabilitação da cidade e região de Torres Novas, que obteve a classificação máxima no documento PEDU, o que permitiu o acesso a 4.500.000 € de Fundo FEDER. Posteriormente, com concretização de mais de 15% no ano de 2016, obteve uma majoração de 10%, perfazendo 450.000,00 €. Do total de 7.378.412 de euros de investimento no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano, a Câmara Municipal de Torres Novas comparticipará com 15%, com os restantes 85% a resultar do Fundo FEDER.

O PEDU apresentado estabelece as principais orientações estratégicas, em coerência com a Estratégia Integrada de Desenvolvimento Territorial colmatando os principais problemas e potenciando o respetivo território de forma a enfrentar os desafios económicos, ambientais, demográficos e sociais das zonas urbanas.

Pedro Ferreira, Presidente da Câmara Municipal de Torres Novas refere que “O Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU) reflete a nossa visão para Torres Novas, tornando-a, cada vez mais, uma referência do centro do país. Estamos a preparar-nos para o futuro, a fazer as reformas necessárias para melhorar a condição de vida dos torrejanos e da região, seja em termos sociais, ambientais, demográficos ou económicos. A reabilitação do nosso património, tornar a cidade mais sustentável e dotá-la de mais e melhores infraestruturas são peças-chave para reter os torrejanos, conquistar novas pessoas e empresas para a região.”

A Câmara de Torres Novas pretende que todos os torrejanos conheçam a proposta do PEDU e que contribuam com sugestões. Para isso basta que acedam ao website www.pedu.cm-torresnovas.pt efetuem o registo e preencham o formulário disponível.