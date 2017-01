Morreu Carlos Abreu: “Santarém deve-lhe o reconhecimento do seu legado e a perpetuação da sua memória”

Carlos Abreu, antigo presidente da Região de Turismo do Ribatejo, faleceu na noite da passada segunda-feira, no Hospital de Santarém, vitimado por um cancro. Tinha 67 anos – faria os 68 a 27 de Janeiro – e a doença já o diminuíra muito.

Carlos Abreu era licenciado em economia e finanças pelo ISE. Comendador de Mérito de Turismo, destacou-se como fundador e presidente, durante largos anos, do Festival Nacional de Gastronomia, a que conseguiu dar grande projecção no país; e foi presidente da antiga Região de Turismo do Ribatejo.

Na sua atividade profissional foi professor de economia na antiga Escola Industrial e Comercial de Santarém (atual Secundária Ginestal Machado), técnico de finanças da Administração Regional de Saúde, delegado regional do FAOJ – Fundo de Apoio aos Organismos Juvenis, professor na área do turismo na Escola Superior de Gestão de Santarém. Impulsionador e professor do Núcleo de Santarém da Escola de Hotelaria de Lisboa (entretanto transferido para as Caldas da Rainha).

Militante do PS, foi vereador da Câmara Municipal de Santarém, durante as presidências de Ladislau Teles Botas (79-97), com o pelouro do turismo. Foi presidente do conselho de administração dos Serviços Municipalizados de Santarém (atual empresa municipal Águas de Santarém). Da sua intensa vida dedicada à causa pública, destaca-se a organização do Festival Internacional da Flor / Lusoflora, de que foi fundador, tendo sido também responsável da comissão organizadora do Festival Internacional de Cinema de Santarém em 1985. Foi também fundador da Confraria de Gastronomia do Ribatejo em 2000 e impulsionador da Federação Portuguesa das Confrarias de Gastronomia, e consultor da Secretaria Estado Turismo, tendo sido um dos impulsionadores da comissão que elevou a Gastronomia a Património Nacional.

O velório teve lugar na segunda-feira na capela mortuária das Portas do Sol, com missa de corpo presente na terça-feira, dia 24, na Igreja da Alcáçova, de onde partiu o corpo para cremação em Santa Iria de Azoia.

Já esta segunda-feira, na sessão de Câmara de Santarém foi aprovado por unanimidade um voto de pesar pelo falecimento de Carlos Abreu, tendo sido prestada uma última homenagem por todo o executivo com um minuto de silêncio.

Rui Barreiro, presidente da concelhia socialista de Santarém, de Carlos Abreu era militante, disse que lamenta a “partida de um homem que nunca fugiu à polémica” e que “fez sempre o possível para dignificar Santarém e as suas tradições”, devendo-lhe a cidade a projeção dada pela realização do Festival Nacional de Gastronomia.

Na página oficial do Festival de Gastrononomia no Facebook, foi publicado o seguinte texto de homenagem a Carlos Abreu: “Partiu o homem permanecerá a obra. Seriam necessárias muitas linhas para reescrever a história do contributo de Carlos Abreu a Santarém, ao Turismo e à Gastronomia Portuguesa. Homem de inquestionável carácter, com visão para além do seu tempo, esteve com garra e determinação no desenho dos caminhos da identidade turística de Santarém e do Ribatejo. Se hoje podemos apreciar a diversidade de eventos dedicados à gastronomia que proliferam por todo o país, a este homem o devemos. Foi Carlos Abreu um dos fundadores do Festival Nacional de Gastronomia de Santarém, hoje marca consagrada na Gastronomia e Turismo com um papel fundamental na preservação e elevação do património gastronómico Português e na afirmação da cidade de Santarém como Capital Gastronómica do País. Santarém deve-lhe o reconhecimento do seu legado e a perpetuação da sua memória”.