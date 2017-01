Guerra entre União de Almeirim e Fazendense – Tribunal retira acusação a vereadora Maria Emília e condena presidente do União

A juíza de Instrução Criminal de Santarém decidiu não pronunciar a vereadora da Câmara de Almeirim, Maria Emília Botas Moreira, que vinha acusada de um crime de injúria ao empresário e presidente do União de Almeirim, Hugo André Mesquita, que acabou condenado ao pagamento de uma UC de taxa de justiça, segundo o despacho do Tribunal a que O Ribatejo teve acesso.

Hugo André Melro Mesquita apresentou uma acusação particular contra Maria Emília Botas Moreira, imputando-lhe a prática de um crime de injúria, tendo inicialmente o magistrado do Ministério Público acompanhado a acusação particular, mas antes pela prática de um crime de difamação. Não se conformando com o teor da acusação particular, a arguida Maria Emília Botas requereu a abertura da instrução com vista à prolação de despacho de não pronúncia que foi agora decidido pelo Juízo de Instrução Criminal de Santarém.

Na origem deste caso esteve o conflito originado pelo presidente do União de Almeirim ao aliciar jogadores e trabalhadores da Associação Desportiva Fazendense, da qual o marido da vereadora, António Botas Moreira é o presidente.

No email enviado ao presidente do União de Almeirim, a vereadora escreveu: “Verifico que tem comandado operações absolutamente vergonhosas e reveladoras da maior falta de carácter, de cidadania, da vida em sociedade e do engrandecimento e enriquecimento desportivo do concelho onde vivemos. Nunca pensei que houvesse pessoas capazes de assediar e perseguir outras pessoas por assuntos, que ao pé do valor da saúde e da vida, não valem nada. Penso que neste momento se deveria voltar a sentar nas cadeirinhas da escola primária ou da catequese, ou até dos escuteiros, para aprender os valores da vida em sociedade (…) Falta de atitude, de civismo, de cidadania, atropelos e febre de mediatismo não entram (…)”

Maria Emília Moreira admitiu em tribunal o envio do email a Hugo André Mesquita, “reconheceu que poderá exagerado nas palavras usadas, mas que de forma alguma pretendeu ofender o assistente na sua honra ou consideração, pretendendo apenas manifestar a sua discordância e desagrado com o comportamento que o mesmo vem assumindo no Município de Almeirim, enquanto Presidente do União de Almeirim, o qual tem vindo a aliciar e abordar os jogadores, dirigentes e trabalhadores de outros clubes do município, designadamente da Associação Desportiva Fazendense, de que o seu marido é presidente”. Em seu abono, testemunharam do director dos iniciados e o treinador da Associação Desportiva Fazendense, que confirmaram terem sido abordados pelo assistente para mudar de associação.

Para a juíza de Instrução Criminal, “se é verdade que o seu teor pode dar azo a comentários desagradáveis ou interpretações menos próprias da parte de quem o lê, tal negatividade que ainda carrega não atinge o patamar mínimo para que o direito penal intervenha, ou seja, o teor objectivo do email, ainda que tendo em conta todas as circunstâncias que o rodeiam, não contém um carácter suficientemente ofensivo da honra e consideração que permita a sua censura penal”.

A juíza acrescenta que “as expressões referidas pela arguida no seu e-mail podem ser consideradas desrespeitosas ou grosseiras, mas não tem relevância penal, pois foram proferidas no âmbito do seu direito de crítica ao comportamento do assistente enquanto dirigente de uma associação desportiva do município e bem assim em defesa dos interesses do seu marido, António Botas, enquanto presidente de uma associação rival”. A decisão de não pronuncia alega ainda que “não obstante o comportamento do assistente não assumir objectivamente a gravidade social que a arguida lhe atribui no seu e-mail, o facto é que não é socialmente adequado que o mesmo aborde/alicie os trabalhadores e jogadores da associação desportiva rival sem sequer falar com o seu presidente ou sirigentes, sendo que não estamos a falar dos grandes clubes de futebol mas sim de associações desportivas pequenas, as quais vivem à custas de subsídios determinados consoante o número de jogadores que têm, como referiu a testemunha António Botas”.

A decisão do Tribunal refere ainda que “o marido da arguida dedica-se à Associação desportiva Fazendense há cerca de 40 anos, e ao ver os jogadores saírem da associação, estava psicologicamente muito desgastado, o que levou a arguida a reagir em defesa do marido”.