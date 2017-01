Elias Rodrigues eleito presidente do Centro Cultural Regional de Santarém

cultura O arquiteto Elias Cachado Rodrigues é o novo presidente da direção do Centro Cultural Regional de Santarém (CCRS) para o mandato 2017 – 2020. A eleição teve lugar na Assembleia Geral que decorreu no passado dia 17 de janeiro. Da nova direção, fazem parte João Soeiro Lopes como vice-presidente, Luísa Amora como tesoureira, Irene Ferreira como secretária, e Ana Martinho do Rosário, José Manuel Augusto e Cátia Carlos como vogais.

Lurdes Asseiro é a nova presidente da Assembleia Geral, sendo Beatriz Martinho vice-presidente e José Augusto Rodrigues como secretário.

O Conselho Fiscal é presidido por Arnaldo Vasques, tendo António Luís como vice-presidente e João Manuel Ventura como secretário.

Em nota à comunicação social, a nova direção do CCRS afirma que “pretende prosseguir o trabalho iniciado pela anterior equipa, nomeadamente no que diz respeito à reabilitação do edifício-sede, bem como na aposta numa programação mais abrangente, procurando sempre a qualidade”.

Clotilde Silva curti este post