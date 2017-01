Morreu Carlos Abreu

Carlos Abreu, antigo presidente da Região de Turismo do Ribatejo, faleceu esta noite no Hospital de Santarém, vitimado por um cancro. Tinha 67 anos – faria os 68 a 27 de Janeiro – e a doença já o diminuíra muito. Carlos Abreu era licenciado em economia e começou a sua actividade profissional como professor na Escola Secundária Ginestal Machado. Militante do PS, foi depois vereador da Câmara Municipal de Santarém, durante a presidência de Ladislau Teles Botas, com os pelouros do turismo e dos serviços municipalizados. Foi também fundador e presidente durante largos anos do Festival Nacional de Gastronomia, a que conseguiu dar grande projecção no país; e foi presidente da antiga Região de Turismo do Ribatejo. Foi impulsionador da Federação Portuguesa das Confrarias de Gastronomia.

O corpo está em velório na capela mortuária junto às Portas de Sol, por decisão da família, e segue amanhã, dia 24, a partir das 12h, para cremação em Santa Iria de Azoia.