Greve suspensa na Frasam em Abrantes

Foi suspensa a greve convocada para os dias 20, 23,27, 30 de Janeiro e dia 3 de Fevereiro, na FRASAM em Abrantes, devido à mudança de atitude da entidade patronal face à mobilização massiva dos trabalhadores para as diversas jornadas de luta.

Segundo uma nota de imprensa da União dos Sindicatos de Santarém, no final da semana passada, a entidade assumiu perante o sindicato representativo dos trabalhadores da FRASAM, o SITE CSRA, que irá pagar os subsídios de férias e de Natal em atraso de acordo com um plano de pagamento estipulado entre ambas partes e que decorrerá até Março.

A União dos Sindicatos adianta que, depois de auscultar os trabalhadores, foi decidido pela estrutura sindical na FRASAM que seria dado o beneficio da dúvida à administração da empresa, esperando que esta cumpra com a sua parte do acordo até ao final do mês de Janeiro.

Caso não seja cumprido o acordo os trabalhadores iniciarão a greve no dia 3 de Fevereiro.

A USS/CGTP-IN saúda os trabalhadores da FRASAM e o SITE CRSA por esta vitória e relembra que este é som mais um dos exemplos que “quem luta sempre alcança” e que por isso mesmo vale sempre a pena os trabalhadores organizarem-se, unirem esforços e lutarem pelos seus direitos.