CDU exige condições de higiene e segurança para funcionários da Câmara de Torres Novas

A CDU de Torres Novas distribuiu um comunicado aos funcionários do setor das obras da Câmara Municipal de Torres Novas em que exige melhores condições de higiene e segurança no trabalho para estes trabalhadores, dando continuidade a uma proposta já feita em reunião de executivo municipal pela vereadora Filipa Rodrigues. Segundo o comunicado, e após visita da CDU às instalações das oficinas municipais, é referido que os serviços de obras municipais estão instalados em imóveis degradados “sem condições mínimas de trabalho”, comummente conhecidos como “armazéns dos Lourenços” e “oficinas”, os primeiros que não pertencem à autarquia e com o prazo de empréstimo a chegar ao fim e as “oficinas” já vendidas em hasta pública ao Grupo Lena. Diz a CDU que estes espaços “não dispõem das áreas, dos equipamentos e demais logística necessária” para a atividade diária destes trabalhadores. Por fim, é proposta que a autarquia agregue os serviços num mesmo espaço e que faculte as devidas condições de trabalho, nomeadamente, balneários e zonas de muda de roupa, refeitório e bar. A CDU enviou também já informação por escrito desta situação à Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT).