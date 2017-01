Águas do Ribatejo – Limpeza de reservatórios obriga a cortes de água

A empresa municipal Águas do Ribatejo iniciou esta segunda-feira, 23 de janeiro, o processo de limpeza e higienização de todos os 120 reservatórios de abastecimento de água. A operação dura até 19 de abril e vai gerar constrangimentos no abastecimento com reduções de caudal em alguns locais. Haverá também cortes de água nos sistemas onde não existem reservatórios alternativos.

Os trabalhos decorrem nos sete concelhos onde a AdR garante o serviço a 150 mil consumidores. Torres Novas foi o primeiro município a receber as brigadas técnicas, estando previstos vários cortes de água, especialmente nas zonas rurais do concelho. A AdR distribui avisos prévios junto das populações atingidas de modo a providenciarem reservas para os consumos inadiáveis.

Nos locais de maior concentração populacional, e sempre que estiverem reunidas condições de segurança, as operações irão decorrer em período noturno para reduzir os impactes negativos junto dos consumidores.

Informamos que os períodos mencionados nos avisos são dilatados, prevendo a possibilidade de situações imponderáveis. A AdR tudo fará para minimizar os períodos de suspensão do abastecimento.

Em circunstâncias normais os constrangimentos serão mínimos e, em alguns locais, será possível manter o abastecimento, ainda que condicionado das populações.

Contamos com a colaboração das autarquias e dos bombeiros para situações em que seja necessário providenciar abastecimentos alternativos.

A Águas do Ribatejo alerta que a utilização da água imediatamente após a reposição do abastecimento pode causar danos na rede predial e nas máquinas e equipamentos domésticos e industriais, pelos quais não nos responsabilizamos.

Só deve consumir depois de retomada a normalidade no abastecimento, quando a água apresentar uma cor transparente.

Em caso de necessitar de esclarecimentos, deve contactar os serviços da empresa pelos telefones: 263 509 400 e 808202011 das 09h00 às 18h00 e 800202040 das 18h00 às 09h00 e aos fins de semana e feriados.

Esta operação visa melhorar a qualidade do abastecimento de água e garantir a sua segurança .