Laborinho Lúcio no Centro Ciência Viva em Alcanena

Na próxima quarta-feira, dia 25 de janeiro, às 18h30, o Centro Ciência Viva do Alviela recebe Eva Ângelo (realizadora), Magda Henriques (professora e programadora) e Álvaro Laborinho Lúcio (jurista, professor, ex-ministro e escritor) para a apresentação do documentário “Revoada”, um trabalho que partilha o pensamento deste jurista e professor.

O evento, promovido em parceria com a Materiais Diversos e o Centro de Formação de Escolas A23, propõe ainda um momento de partilha entre cidadãos, pais, professores e educadores, através de um debate sobre o futuro da educação, da arte e da cidadania. Entrada gratuita

