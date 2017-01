Eco-tour na Escola Superior de Educação de Santarém

É já na próxima segunda-feira, dia 23 de janeiro, entre as 14h20 e as 17h00, que se realiza no campus do Instituto Politécnico de Santarém, o “Circuito Ecológico: Eco-tour “ . Uma iniciativa organizada pelo TeSP de Animação Sociocultural Aplicada ao Ecoturismo, da Escola Superior de Educação de Santarém (ESE_IPSantarém), e que consiste na dinamização de um circuito ecológico para diferentes grupos da comunidade.

Para esta dinâmica, conta-se com a participação de recursos humanos da ESE_IPSantarém, uma turma da Escola EB2,3 Mem Ramires e de um grupo da Universidade da Terceira Idade de Santarém (UTIS). É uma atividade aberta a toda a comunidade.

Com esta atividade pretende-se dinamizar o contacto com a comunidade, a natureza, a cultura e a aplicação prática de conhecimentos que os cursos de TeSP em Animação Sociocultural Aplicada ao Ecoturismo (https://goo.gl/kXEksz) e a Licenciatura em Educação Ambiental e Turismo de Natureza (https://goo.gl/lpqh7i) visam proporcionar aos seus estudantes, contribuindo para o desenvolvimento sustentável da região de Santarém.

São objetivos desta iniciativa a valorização da paisagem e dos espaços verdes existentes numa perspetiva de sustentabilidade; a dinamização de atividades de animação sociocultural que permitam a diferentes grupos etários reconhecer a importância da flora de uma região e desenvolver competências atitudinais e valores em relação ao ambiente e à cultura.