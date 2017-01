António João Henriques – “Não há fome na União das Freguesias”

O Centro de Solidariedade Social de N.S.ª da Luz na Póvoa de Santarém serve diariamente cerca de 150 refeições para os seus utentes do centro de dia e apoio domiciliário, bem como para as pessoas mais carenciadas das freguesias da zona. O que permite ao presidente da União das Freguesias de Achete/Azoia de Baixo e Póvoa de Santarém afirmar que “não há fome nesta união de freguesias, e se surguir alguém a dizer que não tem o que comer, nós nesse mesmo dia resolvemos o problema”.

O autarca conta que recentemente a intervenção da comissão social de freguesia permitiu resolver um problema social gravíssimo de uma família com duas crianças que viviam numa antiga pecuária sem casa de banho. “As duas crianças só tinham tomado um banho quente quando nasceram na maternidade do Hospital de Santarém, viviam as condições deploráveis”, adianta o presidente. A União de Freguesias construiu e equipou uma casa de banho e hoje a família dispõe de melhores condições de habitabilidade.

O autarca sublinha, pois, o excelente trabalho que este Centro de Solidariedade Social vem desempenhando em articulação com a Comissão Social da União de freguesias. “Organizamos de 4 em 4 meses, um almoço solidário que reúne habitualmente mais de 200 pessoas, sempre em locais diferentes destas freguesias, e que, além de proporcionar uma excelente refeição e convívio, tem permitido angariar receitas que servem para ajudar os mais necessitados, seja através de cabazes alimentares, ou de ajuda nos medicamentos e despesas médicas, principalmente das crianças,” afirma António João Henriques, presidente da União das Freguesias de Achete/Azoia de Baixo e Póvoa de Santarém,

O CSS Nossa Senhora da Luz tem a natureza jurídica de associação, contando já com mais de 550 associados, e assinou um acordo com a Segurança Social para 36 utentes em Centro de Dia e 20 em Serviço de Apoio Domiciliário.

O CSS Nossa Senhora da Luz mantém em funcionamento um Banco de Roupas, através do qual recebe e distribui vestuário às pessoas carenciadas das freguesias.

Entre os projetos dinamizados pelo CSS, destaca-se ainda o “Senhora da Luz Activa”, que conta com um conjunto de 35 voluntários que organizam diversos eventos e ajudam nas tarefas de rotina em centro de dia e apoio domiciliário, sendo estes voluntários o elo de ligação com a comunidade.

De realçar ainda o Coro Misto Nossa Senhora da Luz, aberto à comunidade e que faz actuações, quando solicitado.

O Centro de Dia abriu as suas portas em 1998, com 25 utentes na resposta social de Centro de Dia. A instituição tem prestou apoio à comunidade, confecionando refeições ao Jardim de Infância e 1º ciclo da freguesia da Póvoa de Santarém, apoiando 55 crianças, numa parceria desenvolvida com a Câmara Municipal de Santarém. Além disso, o CSS Nossa Senhora da Luz é intermediário e beneficiário do Programa Comunitário de Apoio Alimentar a Carenciados (PCAAC) e do Banco Alimentar Contra a Fome de Santarém, apoiando directamente todos os meses mais de 70 famílias na sua área de influência.