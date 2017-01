Achete – novo campo de jogos é prioridade

O presidente da União das freguesias de Achete/Azoia de Baixo/Póvoa de Santarém assume como prioridade, ainda neste mandato, o início da construção do novo campo de jogos em Achete, para o qual já foi assinado um protocolo envolvendo a União das Freguesias, a Câmara Municipal de Santarém, e a Casa do Povo, proprietária do terreno. “Contamos poder iniciar muito em breve a pavimentação do terreno que servirá de campo de jogos e também para recinto das festas de Achete, que se realizam em setembro em honra de Santa Maria”, afirma o autarca, acrescentando que “depois, à medida das possibilidades iremos avançar com ouyros melhoramentos neste espaço”.

“Pretendemos construir aqui um novo pavilhão que permita o desenvolvimento da prática desportiva na freguesia, sendo esta uma prioridade da União das Freguesias, a seguir ao alcatroamento dos arruamentos”, afirma António João Henriques.

A falta de um pavilhão desportivo com as medidas oficiais na freguesia foi o principal obstáculo que levou o Clube Desportivo de Achete a abandonar as competições oficiais de futsal, numa altura em que a equipa se encontrava a disputar a 2.ª divisão nacional. A equipa tinha de se deslocar a Santarém para os jogos em casa e acabava por jogar sempre fora, no entanto, quando decidiu acabar a participação na competição, o clube ocupava um honroso lugar a meio da tabela classificativa.