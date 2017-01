“Falando com quem faz” na Escola Superior de Educação de Santarém

A Pró-Inclusão – ANDEE – Associação de Docentes de Educação Especial, em parceria com a Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Santarém, vão dar continuidade ao Curso de Formação “Ciclo de Sábados – Falando com quem Faz”. Este curso terá início no próximo dia 21, com a presença do Professor David Rodrigues (presidente da Pró-Inclusão), dinamização e organização de Leonor Brito, e a convidada será Sónia Seixas, que falará sobre A Neurocie?ncia e a Intervenc?a?o Precoce. O “Ciclo de sábados – Falando com quem faz” é uma ação de formação para docentes de todos os níveis de ensino, registada na modalidade de curso de formação e num contexto informal pretende promover a partilha de experiências, a divulgação e disseminação de práticas educativas.

