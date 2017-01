Bate-me que eu gosto…

No debate realizado domingo em Vaqueiros sobre a refundação das freguesias, extintas pela reforma “Relvas”, o secretário da União de Freguesias de Casével/Vaqueiros, Joel Oliveira, quase conseguia ofuscar as intervenções dos deputados António Filipe (PCP), Carlos Matias (BE) e Hugo Costa (PS). O autarca demorou-se a contar a história da sua fracassada experiência na União de Freguesias a que se candidatou, mancomunado com o PSD de Casével, contra uma lista dos seus conterrâneos vaqueirenses. Agora, Joel queixou-se perante a assembleia que o presidente da União de Freguesias lhe retirou a confiança política e mandou mudar todas as fechaduras para o impedir de entrar nos edifícios públicos de Vaqueiros. Perante a estupefação da numerosa assistência, Joel reincide e anunciou a sua candidatura às próximas eleições autárquicas.

Duque Antonio curti este post