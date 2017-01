Apontamento – A TSU e o salário mínimo

Antes que mentes em conflito com a serenidade hajam que nem alfeiros aferventados pela presença de fêmeas disponíveis, eu proclamo solenemente: 1.º, não sou a favor desta redução da TSU para compensação da subida do salário mínimo; 2.º, creio que o PSD, ainda assim, deveria permitir a sua passagem pelo crivo da Assembleia da República; e 3.º, apesar das intransigências de Pedro Passos Coelho, evidencia obviedade que foi o PS que deu à luz o infante deformado. Explicando o presunçoso anúncio (ouviram as sete trombetas?): se esta medida serve para compensar as pequenas e médias empresas, na realidade, são as grandes sociedades comerciais, que já remuneram ligeiramente acima de 530 euros e que não carecem de apoios para sobreviver, as principais agraciadas com o angélico descontinho. Deste modo, compreendo que pareça existir uma contradição entre o primeiro e segundo pontos enunciados, mas não é verdade. A despeito da discordância com a decisão, ela foi trabalhada e negociada em sede de concertação social, o que significa uma harmonização de vontades entre Estado, patrões e sindicatos. Ora, o meu partido, por tradição e matriz ideológica, respeita este tipo de compromissos que garantem a paz comunitária. Por conseguinte, impõe-se o retorno à coerência institucional e o fim de pirraças a verter ressabiamento. Agora, a vexata quaestio só o é, porque António Costa se tomou por abegão a conduzir o gado para malhada, olvidando-se, propositadamente, de que Heloísa Apolónia o alertara para o conteúdo dos magnos “Acordos da Geringonça”; e esquecendo-se de que Bloco de Esquerda e PCP teriam uma reacção epidérmica a esta dedução enjorcada, o que se traduziu nos respectivos pedidos de apreciação parlamentar. Não consta, porém, que o Partido Social Democrata seja gaibéu de recurso, às ordens do capataz socialista, sempre listo a mondar as ervas daninhas que obstam à frutificação de intentos alheios. Há que recentrar e reequilibrar o debate: suum cuique tribuere, ou seja, atribuir a cada um o que lhe cabe!

João Salvador Fernandes