Santarém – Piscinas municipais do Sacapeito com novos sistemas de ventilação

Já se encontram concluídas as obras de requalificação das piscinas municipais do Sacapeito em Santarém. Em nota à imprensa, a empresa municipal Viver Santarém dá conta de que as obras tiveram em vista a melhoria das condições para a prática da Natação e restantes modalidades em meio aquático, e foram realizadas entre finais de agosto de 2016 e a primeira semana de janeiro.

Considerando o estado em que se encontrava o sistema de ventilação e tratamento do ar destas piscinas, decorrente da já avançada idade dos equipamentos, mostrou-se necessário proceder a um conjunto de melhorias que passaram, numa primeira fase pela ampliação da zona técnica com a construção de uma nova área que permitisse o alojamento de uma nova UTA (Unidade de Tratamento de Ar) para a nave do tanque grande, permitindo a desumidificação e controlo de temperatura por aquecimento e free-cooling (arrefecimento com recurso ao ar exterior). Com a nova UTA instalada, procedeu-se ao redimensionamento e substituição da rede de distribuição de insuflação de ar no interior da nave, dotando-a assim de uma maior capacidade. Foram ainda substituídas as condutas de aquecimento das duas UTAS instaladas nas piscinas (tanque grande e pequeno).

A ampliação e remodelação da zona técnica vai permitir o alojamento e remodelação da central térmica, com a substituição prevista das caldeiras de aquecimento.

Foram ainda efetuadas obras de melhoramento no interior da nave grande e zona administrativa que passaram pela repintura do espaço e substituição de diversa luminária por iluminação led, que veio dotar o espaço com uma maior eficiência energética e tornando-o mais aprazível.