Monges do Tibete trazem “paz interior” ao Politécnico de Santarém

Compreende-se melhor agora a importância da recente visita de um grupo de monges tibetanos ao Instituto Politécnico de Santarém. Na nota de imprensa, o IPS diz que a visita dos monges budistas se realizou no âmbito da “Tour Mundial pela paz interior”. Os cinco monges do Mosteiro “Gaden Shastre” foram recebidos pelo presidente do Instituto Prof Jorge Justino, tendo a visita resultado da parceria entre a Holyspace e a Inkarri.

A visita foi um sucesso, com o presidente do IPS a agradecer esta “paz interior”, bem necessária depois da “rabecada” que levou na semana passada do Tribunal de Contas.