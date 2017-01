Espuma dos dias – Sementes de violência

Em 1955, estreou o filme Sementes de Violência. Em 1971, Laranja Mecânica. São dois filmes de culto onde se retrata a bestealidade dos jovens no tocante ao emprego desmesurado da força com laivos de crueldade contra outrem. Nos últimos tempos, por força das redes sociais, vamos sabendo e vendo actos vergonhosos praticados por meninos e meninas adolescentes de molde a causar o pânico junto das pessoas idosas e o receio a homens e mulheres na força da vida.

Se por um lado apostrofamos a vacuidade e até obscenidade das ditas redes, por outro, graças a elas, ficamos a conhecer o grau zero (também da escrita) da urbanidade e tranquilidade em determinadas zonas e cercanias das escolas do País.

Para lá de todo o género de aproveitamentos, da chicana e da farronca de alguns agentes envolvidos posteriormente nos processos emergentes do desvario juvenil, do asco resultante das manobras dos pescadores de réditos à conta dos delinquentes, ressalta o problema da ignorância, da nova ignorância trazida a terreiro por Pacheco Pereira.

O ensaísta António Guerreiro tem escalpelizado de modo cirúrgico o tema, empregando o bisturi de forma a pensarmos na contradição de alguns serem contra a nova ignorância, no entanto, a começar pelo próprio Guerreiro e a acabar em Pacheco Pereira, os opinadores e comentaristas também participarem no festim mediático.

As pertinentes proposições dos dois lúcidos questionadores obrigaram-me a revisitar Da Douta Ignorância (1440), de Nicolau de Cusa, o famoso teólogo e polemista, vedeta (sempre existiram) no Concílio de Basileia, na qual o grande humanista nos incita a utilizar os instrumentos de avaliação da causa das coisas dentro da proporcionalidade que as mesmas detêm.

A sua dupla visão – a intelectual e a racional – tendo o objectivo de aprofundar a capacidade de julgar mediante a racional observância dos acontecimentos. E, aqui chegados, sabemos quão difícil é separar as águas da propaganda, das águas da realidade. Daí a virulência real das imagens, tão vaidosas como terríveis nos efeitos, tomadas enquanto as hediondas agressões se produzem.

O humanista Nicolau de Cusa causou iracundas respostas no decurso da defesa das suas ideias. O desforço físico deu lugar ao retórico extremamente cultivado, a força motriz do discutido radicava-se na absoluta autoridade papal e na tolerância religiosa. A outra ignorância, a Velha, provinha do atávico obscurantismo a favorecer os poderosos. E quem lucra com a Nova ignorância em curso?

Armando Fernandes