Deputados do PS questionam ministro da educação sobre problemas na escola Manuel Fernandes em Abrantes

Os deputados do PS eleitos por Santarém estão preocupados com os problemas a nível de infraestruturas e de pessoal não docente diagnosticados por alunos, professores e país e direção da Escola Básica e Secundária Dr. Manuel Fernandes situada no concelho de Abrantes.

Numa pergunta colocada ao Governo, ao abrigo do regimento parlamentar, os deputados António Gameiro, Idália Salvador Serrão e Hugo Costa dão conta dessa preocupação e querem saber se o Ministério da Educação está ao corrente desses problemas. “O Ministério da Educação conhece a situação descrita?”, questionam, com o intuito de saber que diligências foram tomadas para os resolver, nomeadamente no que toca à falta de portas, problemas nas infraestruturas desportivas e problemas na temperatura de água dos balneários.

Os socialistas recordam que as obras de requalificação da escola foram iniciadas em 2011 da responsabilidade da Parque Escolar, tendo sido interrompidas em Setembro de 2012 por decisão do anterior Governo e que foi construída em 1959, originalmente como colégio privado, abrangendo atualmente uma população de cerca de 800 alunos e 120 professores.

Revelam ainda que o Município de Abrantes encetou diligências e contactos com a Parque Escolar no sentido de sensibilizar para esta questão.