A Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo adjudicou à Confraria da Gastronomia do Ribatejo, associação sem fins lucrativos, pelo valor de 45 mil euros, a elaboração da Carta Gastronómica do Ribatejo que abrangerá os concelhos da Lezíria do Tejo. A adjudicação por ajuste direto é justificada com o objetivo de “valorização do património cultural do Ribatejo, através da promoção da gastronomia enquanto marca distintiva da região”.