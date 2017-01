Azambuja, Cartaxo, Ferreira do Zêzere e Tomar – Dez concelhos vão ficar sem eletricidade no domingo

A EDP vai realizar no domingo trabalhos nas redes de distribuição de energia que vão obrigar a interrupções no fornecimento em dez concelhos do país, entre os quais Azambuja, Cartaxo, Ferreira do Zêzere eTomar.

De acordo com um anúncio publicado esta sexta-feira, os trabalhos dizem respeito à “remodelação e conservação das redes de distribuição”, sendo, por isso, “necessário proceder à interrupção da alimentação da energia elétrica” no domingo, dia 22.

Maior interrupção vai verificar-se em três freguesias do concelho de Tomar

Questionada pela Lusa, a EDP – Distribuição explicou que “são consideradas interrupções por razões de serviço as que decorram da necessidade imperiosa de realizar manobras, trabalhos de ligação, reparação ou conservação da rede sempre que estiverem esgotadas todas as possibilidades de alimentação alternativa a partir de instalações existentes”.

Os concelhos afetados são Coimbra, Figueira da Foz, Santo Tirso, Trofa, Azambuja, Cartaxo, Ferreira do Zêzere, Tomar, Lisboa e Albufeira. No anúncio são depois enumeradas as freguesias, em alguns casos apenas uma rua de uma freguesia, noutros várias ruas de uma freguesia.

A maior interrupção vai verificar-se em três freguesias do concelho de Tomar, onde a interrupção no fornecimento de energia elétrica pode durar sete horas, entre as 06 horas e as 13 horas. Noutras situações, a interrupção durará seis horas, como é o caso das quatro freguesias afetadas do concelho da Figueira da Foz e de duas do concelho da Azambuja.

Na resposta envida à Lusa, a empresa afirma que “os trabalhos são realizados no mais curto espaço de tempo sendo a sua duração, em regra, menor que a que é indicada”.

“Devido a situações imprevistas, os trabalhos poder-se-ão prolongar até às 15 horas”, alerta ainda a EDP no anúncio.