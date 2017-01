Tribunal de Contas apurou irregularidades na gerência do Instituto Politécnico de Santarém

O Tribunal de Contas fez uma auditoria ao Instituto Politécnico de Santarém e apurou “irregularidades nos registos contabilísticos e no cumprimento de regras legais”, conclui que “o sistema de controlo interno é deficiente”, e emitiu um “juízo desfavorável quanto à fiabilidade das demonstrações financeiras do ano de 2013”. No relatório de auditoria tornado público na semana passada, o Tribunal de Contas (TdC) concluiu, também, pelo “eventual apuramento de responsabilidade financeira sancionatória e reintegratória” (devolução de verbas).

O relatório da auditoria foi enviado ao ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, e ao Procurador-Geral Adjunto do TdC. O IPS-Instituto Politécnico de Santarém tem 120 dias para cumprir as recomendações do Tribunal e vai ter de pagar mais de 17 mil euros em emolumentos.

PAGAMENTOS ILEGAIS A DIRIGENTES E DOCENTES Entre as situações apontadas como podendo vir a ser alvo de “eventual apuramento de responsabilidade financeira sancionatória e reintegratória” estão pagamentos a dirigentes e a docentes que o TdC considera “ilegais”, mas que o administrador do IPS disse à Lusa estarem enquadrados pelos estatutos do instituto, homologados pela tutela, ou serem alvo de um entendimento diferente. “São interpretações da lei. Não há desvios”, disse Pedro Carvalho, adiantando que, apesar da divergência de entendimento, esses suplementos deixaram de ser pagos e, caso o Ministério Público entenda vir a abrir um processo, o IPS não deixará de exercer o contraditório.

A auditoria detetou também o pagamento, entre março de 2011 e setembro de 2014, de suplementos remuneratórios ao diretor e subdiretor da Unidade de Investigação e ao diretor da Unidade Pós-Secundária e Profissional, no montante global de cerca de 45 mil euros, “sem que exista norma legal que o permita”. Pedro Carvalho afirma que o instituto acatou a recomendação do TdC, mas sublinha que esta situação está prevista nos estatutos do IPS, homologados pela tutela.

Por outro lado, o TdC afirma que, de 2010 a 2013, o IPS pagou a 37 dos seus docentes suplementos remuneratórios, num valor global de 169.000 euros, por darem aulas de pós-graduação e em cursos de especialização tecnológica (CET), que se inserem na sua atividade docente, considerando esses pagamentos “ilegais”. “Também aqui é discutível”, tendo em conta que as aulas foram dadas para além do horário normal dos docentes, disse Pedro Carvalho, adiantando que a devolução desta verba por parte dos professores terá agora que ser alvo de uma decisão da administração do IPS. O valor referido pelo TC é substancialmente inferior ao que tinha sido apontado pela Inspeção-Geral da Educação e Ciência (IGEC), numa ação inspetiva que detetou o pagamento de 765.000 euros de remunerações por trabalho docente suplementar, justificado na contabilidade como colaboração técnica especializada.

EMPREITADA DA ESCOLA DE DESPORTO COM IRREGULARIDADES O relatório do TdC aponta ainda pagamentos “ilegais e indevidos” da ordem dos 165.000 euros na empreitada de construção da Escola Superior de Desporto de Rio Maior, situação que o administrador explica com o facto de a obra ter decorrido num “período de crise”, tendo a falência do construtor e os condicionalismos no pagamento dos fundos públicos obrigado a despesas que não estavam previstas.

Segundo o relatório, “foram elaborados 22 autos de medição que não refletem os trabalhos efetivamente realizados, (…) tendo sido faturados pelo empreiteiro e pagos pelo IPS os trabalhos contratuais que constituem o valor da adjudicação (4.9 milhões de euros), independentemente de terem sido ou não executadas”. Segundo a auditoria, os autos de medição do contrato inicial refererem o valor de 1,3 milhões de euros relativos a trabalhos não executados. O relatório adianta que “com a celebração do 1.º e do 2.º contratos adicionais nos montantes de 724.874 euros e de 452.739 euros, procedeu-se à formalização dos trabalhos a mais realizados e dos trabalhos não executados (trabalhos a menos)”. Segundo o tribunal, foram realizados trabalhos a mais decorrentes, essencialmente de alterações legislativas no período que mediou entre a elaboração do projeto/ procedimento concursal (2005) e a adjudicação da empreitada (2009), no que se refere ao sistema AVAC e solar térmico e a parâmetros de conforto térmico e acústico, que ascenderam a 801.346 euros. De outras alterações ao projeto, introduzidas a pedido do dono da obra, a título de “otimização/beneficiação”, no valor de 167.548 euros, designadamente pavimentos, zona de atendimento público, iluminação, teto falso e luminárias, o Tribunal de Contas refere que “não são suscetíveis de ser legalmente qualificados como trabalhos a mais, pela inexistência de circunstância imprevista que tenha determinado a sua realização, pelo que são ilegais”. O tribunal conclui, assim, que foram autorizadas despesas e pagamentos ilegais, nos anos de 2010 e de 2011, no montante global de 968.895 euros. O relatório sublinha que estas “autorizações de despesa e pagamento fazem incorrer os seus autores em eventual infração financeira sancionatória. A auditoria refere ainda que foram “autorizadas despesas ilegais e pagamentos ilegais e indevidos, no montante global de 165.238 euros, do pagamento em excesso de revisão de preços. Segundo o tribunal, as autorizações de despesa e pagamento fazem incorrer os seus autores em eventual infração financeira sancionatória e reintegratória de pagamentos indevidos, daqui resultando eventual obrigação de reposição das verbas.

As recomendações do Tribunal de Contas

Nas conclusões da auditoria ao Instituto Politécnico de Santarém, o Tribunal de Contas formula um conjunto de recomendações ao Conselho de Gestão do IPS, entre as quais se destacam “a necessidade de serem implementadas medidas adequadas por forma a suprir as debilidades do sistema de controlo interno, nomeadamente no que se refere à implementação da contabilidade analítica e à melhoria dos sistemas de informação e controlo da receita”. O Tribunal recomenda ainda “a correção do registo contabilístico na conta alunos e clientes, utentes e alunos de cobrança duvidosa, no sentido do balanço refletir os valores efetivamente em dívida. Registe-se que a dívida de alunos, à data de 31 de dezembro de 2015, ascendia a 2,8 milhões de euros. O Tribunal recomenda também “a cessação do pagamento dos suplementos remuneratórios desconformes à lei e proceder ao seu abono apenas quando previsto em ato legislativo expressamente aplicável e não proceder ao pagamento de acréscimos remuneratórios a docentes, respeitantes a atividades que integrem a prestação de serviço docente”.

Quanto às recomendações referidas no relatório, o administrador do Instituto Politécnico de Santarém, Pedro Carvalho, disse que já estão em vigor, mesmo as relativas à cessação dos pagamentos de suplementos, saudando o caráter “pedagógico” do processo.

Pedro Carvalho sublinha ainda que as questões referidas pelo TdC em relação ao IPS são “transversais” ao conjunto de politécnicos do país analisados por aquele tribunal.