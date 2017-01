Santarém – Mais postos de carregamento de carros elétricos na cidade

O Município de Santarém candidatou-se à instalação de dois novos postos de carregamento de veículos elétricos na antiga Escola Prática de Cavalaria e no Cnema – Centro Nacional de Exposições. Segundo o presidente da Câmara, existe ainda a intenção de alargar a rede pública de carregamento de veículos elétricos com um novo posto no complexo aquático. O autarca respondia à intervenção do vereador do PS Sérgio Cardoso que defendia a adesão de Santarém à rede de postos de carregamento rápido, lamentando que a cidade tenha ficado de fora desta primeira fase do reforço da rede. O vereador socialista considera que Santarém tem condições para se tornar um exemplo nesta área da mobilidade urbana, desde que adote mais medidas nesse sentido.

O presidente Ricardo Gonçalves recordou que o Município de Santarém foi um dos primeiros a aderir à rede piloto da mobilidade eléctrica Mobi-e, beneficiando dos fundos comunitários para a instalação das infraestruturas e materiais para abastecimento das viaturas.

Foi em 2010 que Santarém fez parte do grupo de 25 municípios que integraram a primeira rede de carregamento de veículos elétricos e a cerimónia de assinatura do contrato de consórcio da rede piloto de mobilidade elétrica teve lugar na antiga Escola Prática de Cavalaria. A par de Cascais, Porto e Évora, a cidade de Santarém foi das cidades pioneiras a receberem os primeiros postos de carregamento de veículos elétricos. Foram instalados 10 postos de carregamento no concelho, sendo 7 na cidade de Santarém, e os restantes três nas vilas de Pernes, Amiais de Baixo e Alcanede.

O projeto inicial previa que Santarém dispusesse, até 2015, de 53 postos no concelho, sendo 26 na cidade de Santarém e pontos de abastecimento em quase todas as freguesias do concelho. Em Santarém estavam ainda previstos dois pontos rápidos, que permitem carregamentos em apenas meia hora, contra as 6 a 8 horas dos postos de carregamento normais, mas até à data a rede não beneficiou de qualquer alargamento.

Borlas nos carregamentos acabam este ano

Os automóveis elétricos deixarão de abastecer de graça em 2017 nos pontos de carregamento na via pública espalhados pelo país. Segundo o Ministério do Ambiente, a cobrança deverá iniciar-se até ao final do primeiro semestre deste ano, deixando de ser o Estado a suportar a eletricidade de quem carrega a bateria do carro nas ruas. Até hoje, a rede pública gerida pela sociedade Mobi.e já ofereceu 1,2 gigawatts, suficientes para percorrer 7,2 milhões de quilómetros.