Santarém – Jovem mãe acusada de ter morto e abandonado o filho recém nascido

O Ministério Público do DIAP de Santarém deduziu acusação pela prática de um crime de homicídio qualificado e profanação de cadáver contra uma jovem mulher que, no ano passado, terá morto e abandonado o filho recém-nascido nas barreiras de Santarém.

A jovem mãe do bebé encontrado morto numa barreira junto à Rua O foi detida e interrogada pela Polícia Judiciária, através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo. Segundo a PJ, a mulher de 23 anos, após o parto, terá provocado a morte ao filho recém-nascido e abandonado o corpo num local ermo.

Recorde-se que o bebé foi encontrado sem vida numa zona de mato na barreira junto à Rua O/Circular Urbana de Santarém. O bebé terá sido morto por asfixia, segundo revelou a autópsia realizada no Hospital de Santarém.

Em nota publicada na semana passada na sua página na internet, o Ministério Público afirma que a arguida levou a cabo a sua intenção de por termo à vida do filho recém-nascido. Terá ocultado a sua gravidez, recusando acompanhamento médico. Na sequência do parto, pôs termo à vida do recém-nascido. Ainda de acordo com a acusação, de seguida, a arguida terá colocado o corpo do filho num saco de plástico e escondeu-o numa zona de mato junto a uma fonte. Recorde-se que a investigação, que esteve a cargo da Polícia Judiciária de Lisboa, iniciou-se com a descoberta do corpo do recém-nascido efetuada por um familiar da arguida.

Segundo o MP, os factos ocorreram entre os dias 20 e 23 de junho de 2016, na cidade de Santarém. Após o interrogatório à arguida, o Ministério Público promoveu a aplicação da medida de coação de prisão preventiva, com fundamento no perigo de perturbação da ordem e tranquilidade públicas, visando prevenir manifestações de justiça popular e, consequentemente, a ofensa da integridade física e mesmo da vida da arguida”. A mulher tem outros dois filhos menores, que ficaram à guarda de familiares.

Maria Inês Vassalo curti este post