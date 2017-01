Rui Barreiro, candidato à Câmara para “devolver a esperança a Santarém”

“Estou hoje em melhores condições para assumir um projeto de alternativa ao atual poder na autarquia, estou mais velho, adquiri experiência no trabalho, na vida pública, passei por cargos governativos e conheço melhor os corredores do poder”, declarou Rui Barreiro, na apresentação, esta terça-feira, em conferência de imprensa, da sua candidatura pelo Partido Socialista à Câmara de Santarém.

Na conferência de imprensa desta terça-feira, Rui Barreiro deu conta das razões por que aceitou este desafio: “É um imperativo de cidadania, recebi incentivos de muitos militantes e não militantes para avançar com uma candidatura que seja uma alternativa ao atual poder na Câmara Municipal e que possa devolver a esperança a Santarém”.

“As pessoas têm ainda memória do nosso trabalho na Câmara e passados estes anos há ainda todo um conjunto de aspetos por concretizar e problemas por resolver”, afirma Rui Barreiro.

Confiança, esperança e coragem foram as palavras-chave da intervenção do candidato socialista que promete apresentar em breve a equipa que o vai acompanhar na candidatura à Câmara, seguindo-se os candidatos à Assembleia Municipal e às freguesias. “Queremos arrumar essas escolhas com rapidez e vamos apresentar todos os nomes até ao 25 de Abril”, disse Rui Barreiro.

O candidato adianta que “após a constituição das equipas, será feita uma consulta com as instituições e agentes de desenvolvimento dos diferentes sectores no concelho, para conhecer as suas reais expetativas e assim podermos elaborar um programa que possa corresponder melhor aos anseios das populações”.

Rui Barreiro confirmou as “conversações havidas com outras forças políticas do concelho para tentar encontrar entendimentos que permitam encontrar uma solução pluripartidária estável”. “Não ponho de parte um acordo antes ou depois das eleições e as conversações com outras forças políticas vão continuar”.

“Defendo uma democracia participada e executivos municipais pluripartidários e, por isso, considero que é importante contar com todos e com os contributos de outras forças partidárias”, declara Rui Barreiro.

Rui Barreiro elegeu o desenvolvimento como tema principal desta primeira intervenção pública: “é preciso criar mais riqueza no concelho, fixar empresas e empresários de fora e ajudar os que já cá estão, atrair massa cinzenta e maior capacitação para o concelho”. O turismo e a cultura como fatores essenciais de desenvolvimento merecem igualmente a atenção do candidato. “A cultura deve ser uma marca forte de uma cidade que se encontra próxima de Lisboa e que tem de apostar nessa área para se diferenciar”, afirma o candidato.

Por outro lado, o candidato sublinha a importância de resolver os problemas das vias de comunicação no concelho. Aponta como exemplo a Estrada nacional 114, que faz a ligação da cidade à ponte sobre o Tejo, e que se encontra encerrada ao trânsito vai para três anos. “Não é normal uma capital de distrito ter uma via estruturante encerrada há quase três anos, isto demonstra a capacidade de persuasão política que tem de haver da Câmara na Administração Central para resolver os problemas”, afirma Rui Barreiro, criticando também o arrastar das prometidas obras de consolidação das barreiras de Santarém, “sempre anunciadas para breve e já estamos em 2017 e nada aconteceu”.

O rio Tejo é considerado um tema central para o desenvolvimento do concelho, o que leva o candidato a criticar a proposta de revisão do PDM – Plano Diretor Municipal de Santarém por não dedicar uma linha sequer a esta questão. O que leva o candidato do PS a considerar que “tem faltado visão e estratégia de desenvolvimento para Santarém”. Sublinhou ainda que a revisão do PDM devia ter ficado concluída em 2006, mas já estamos em 2017 e ainda estamos longe da conclusão.

Complexo desportivo e linha do norte são exemplos de “incapacidade”

Rui Barreiro aponta o caso da variante da linha do norte que no recente inquérito aos deputados eleitos pelo distrito, feito pelo jornal O Ribatejo, todos consideram o desvio da linha férrea uma prioridade para o desenvolvimento do concelho. E, no entanto, nestes últimos 5 anos, desde que o projeto ficou congelado, nada se fez – nem a alteração do traçado, nem as obras de segurança – e só após os recentes acidentes verificados na atual linha é que muitos parecem ter despertado para o problema, o que revela também a incapacidade deste executivo municipal para influenciar as decisões dos governos”. O desporto é outro dos temas fortes da candidatura de Rui Barreiro: “Se recuarmos a 2005, quando estivemos à frente da Câmara, verificamos que o projeto do Complexo desportivo Ladislau Botas que deixámos, já com financiamentos comunitários aprovados e que se perderam – 800 mil euros de indemnização pagos ao empreiteiro por não concretizar a obra – acabou por ser abandonado pelo anterior executivo municipal e até hoje continua por se concretiza. Infelizmente, passados estes 8 anos, também nesta área o concelho não está melhor”.

CANDIDATURA APROVADA PELA CONCELHIA ESTA SEGUNDA-FEIRA

A conferência de imprensa de apresentação do candidato socialista realizou-se na sequência da reunião do Secretariado concelhio do PS Santarém, no dia 9 de Janeiro, que aprovou o nome de Rui Barreiro como cabeça de lista do partido à Câmara Municipal de Santarém, proposta que veio a ser aprovada pela Comissão Política Concelhia esta segunda-feira, dia 16.

Rui Barreiro, engenheiro zootécnico de formação e mestre em economia agrária e sociologia rural, foi presidente da Câmara de Santarém de 2002 a 2005, sucedendo ao também socialista José Miguel Noras. Perdeu as eleições em 2005 para o candidato do PSD, Francisco Moita Flores. Posteriormente foi também diretor regional de Agricultura do Alentejo, diretor geral do Desenvolvimento Regional e Secretário de Estado das Florestas. Atualmente é delegado Distrital de Santarém da Ordem dos Engenheiros.