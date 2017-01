O holocausto nazi na Chamusca

No município da Chamusca decorre o ciclo de teatro INquieto. “Minha querida Anne Frank” leva-nos, numa viagem desconcertante, a um passado ainda recente que nos faz olhar o futuro com alguma apreensão. Eu tinha apenas 11 anos quando li “O Diário de Anne Frank”. Ninguém me avisou de uma história verdadeira e tão cruel, naquelas páginas. No encalço das aventuras dos “Cinco” aquele seria, para mim, mais um livro com um final feliz. Que desilusão! E que crescimento! Sim, porque o crescimento faz-se no contrabalanço entre o real e o imaginário. Mas aquele real era cruel demais. Uma monstruosidade para ser verdadeiro. A sala do teatro abarrotava de gente inquieta. Num cenário adequado à temática do nazismo, junto ao arame farpado do campo de concentração, Anne Frank falava e inquietava o coração de cada um. Numa inquietação constante, a partilha de emoções e sentimentos. E ali, naquela noite, todos fomos judeus e comungámos da revolta, do medo e da morte de Anne Frank. O holocausto nazi, a maior vergonha da História da humanidade, continua a exercer uma espécie de fascínio horripilante sobre todos. E é bom que nos inquietemos sempre que se exerce violência sobre os mais fracos e indefesos. E é bom que nos inquietemos, ainda mais, quando a violência é feita pela calada. E é bom que nos inquietemos sempre. Até porque os ideais do nacionalismo e a xenofobia continuam, por aí, a soprar ao vento. E a liberdade é posta em causa quando deixamos de nos inquietar.

Ana Simão