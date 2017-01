GNR desmantela rede de puxadas elétricas ilegais em Coruche

A GNR de Coruche desmantelou uma rede ilegal de puxadas elétricas que abasteciam um bairro em Coruche. A operação foi feita com a colaboração de funcionários da EDP e permitiu identificar e destruir 56 puxadas elétricas ilegais, foram apreendidos centenas de metros de cabo elétrico, detetadas 16 infrações por falta de licenciamento e registo de canídeos e recuperados três painéis metálicos que tinham sido furtados da vedação de uma escola local. A operação contou com o apoio de militares do Destacamento de Intervenção de Santarém, do Núcleo de Apoio Técnico de Santarém e da Unidade de Intervenção.