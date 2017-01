Câmara de Santarém tem novo portal na internet

O novo Portal da Câmara de Santarém foi lançado esta quarta-feira, com as presenças de Ricardo Gonçalves, presidente da Câmara, e de Inês Barroso, vereadora com o Pelouro da Modernização Administrativa e Gestão de Informação. Ricardo Gonçalves agradeceu o trabalho realizado pela equipa do SIMA – Serviço de Informática e Modernização Administrativa, bem como pelos trabalhadores dos vários serviços, divisões e departamentos, todos os contributos análise e verificação de dados. A vereadora da Câmara de Santarém informou que o acesso a este novo Portal pode ser feito a partir de qualquer dispositivo: Smartphone, Tablet e PC, para além de que esta plataforma é feita em Open Source, o que diminui os gastos, uma vez que se trata de uma plataforma Joomla e que a toda a sua manutenção pode ser assegurada internamente.

Bruno Martins, Paulo Ramos e Filipe Henriques, do SIMA – Serviço de Informática e Modernização Administrativa, referiram a importância deste novo portal permitir, a partir de junho, o acesso aos processos de obras, taxas e licenças, bem como na área da Educação, com total integração dos serviços no sistema de informação AIRC, para além de permitir ao utilizador, uma navegação mais acessível, uma vez que, numa única página, pode aceder a mapas online e a todos os conteúdos que pretende consultar, apenas com um click, a par de fotografias e vídeos.

A organização da informação por categorias e por separadores, vai facilitar a procura das áreas que cada utilizador pretende consultar.

Outra das novidades do Portal é a junção de informação dispersa, ao nível da área do Turismo, com a criação do botão “Descobrir Santarém, onde o utilizador pode pesquisar, rapidamente: Como Chegar; O que Visitar; Onde Comer; Onde Dormir; A Gastronomia; O Artesanato; Os Eventos; Agenda; Multimédia; APP Santarém e BIKS (partilha de bicicletas).