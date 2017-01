Acusado de violar deficiente motor em Alcanhões

O Ministério Público de Santarém deduziu acusação contra um homem pela prática de um crime de violação. Segundo nota publicada no site do Ministério Público, os factos remontam a junho de 2016 e ocorreram na freguesia de Alcanhões, em Santarém, na residência da vítima, um deficiente motor, a quem haviam sido amputadas ambas as pernas.

No momento da prática dos factos, o arguido foi surpreendido pela chegada de familiares do ofendido, alertados para a sua presença por uma vizinha. O arguido, também residente na freguesia de Alcanhões, encontra-se preso preventivamente à ordem dos autos e não requereu a abertura de instrução. Na investigação, o Ministério Público foi coadjuvado pela Polícia Judiciária.