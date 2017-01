GNR deteve autores de tiroteio em Benavente

Militares do Destacamento Territorial de Coruche detiveram ontem, dia 16 de janeiro, dois homens com 18 e 31 anos, em Benavente, por ofensas à integridade física com utilização de armas de fogo.

Alertados para ocorrência de confrontos envolvendo disparos de armas de fogo, os militares do Posto Territorial de Benavente foram de imediato ao local para por cobro à situação. Os militares conseguiram controlar a situação, com o apoio de militares dos postos de Samora Correia, Salvaterra de Magos e Marinhais. Foram apreendidas uma caçadeira calibre 12, 58 cartuchos; uma arma airsoft réplica de uma espingarda automática G36.

Os dois suspeitos receberam assistência médica devido a indisposição, sendo um libertado e o outro permaneceu detido e está, esta terça-feira, a ser presente a tribunal.

A intervenção policial contou ainda com o apoio do Destacamento de Intervenção de Santarém e de uma patrulha do Posto Territorial do Cartaxo.