Escola Básica de Coruche vai hastear bandeira eco-escolas

Amanhã, dia 18 de janeiro pelas 09h30, será hasteada a Bandeira Verde Eco-escolas na entrada principal da Escola Básica de Coruche, referente ao ano de 2015/2016.

O Eco-Escolas é um programa internacional desenvolvido em Portugal desde 1996 pela ABAE, em parceria com as escolas e os municípios, neste caso concreto Coruche, e pretende encorajar ações e reconhecer o trabalho de qualidade desenvolvido pela escola, no âmbito da Educação Ambiental para a Sustentabilidade. Para receber a bandeira verde a escola tem que demonstrar que implementou a metodologia dos “7 passos”, de acordo com a sua própria especificidade, alunos e caraterísticas do meio envolvente. E a Escola Básica de Coruche foi um bom exemplo destas práticas, assim como tem sido também o caso da EBI/JI do Couço.

Os sete passos definidos para cada escola são os seguintes: 1.Conselho Eco-Escolas; 2.Auditoria Ambiental; 3.Plano de Ação; 4.Trabalho Curricular; 5.Monitorização e Avaliação; 6.Envolvimento da Comunidade ; 7.Eco-Código. Concretizar pelo menos 2/3 do seu plano de ação; Realizar atividades no âmbito dos temas-base (água, resíduos e energia) e de pelo menos um dos temas do ano (Relativamente a 2015-16: agricultura biológica, mar, mobilidade sustentável, alimentação saudável e sustentável).