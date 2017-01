Benavente – Homem que tentou asfixiar companheira com cabo de internet acusado de homicídio

O Ministério Público, do DIAP de Santarém (1.ª Secção), acusou, em novembro último, um arguido pela prática de um crime de homicídio qualificado, na forma tentada.

Os factos remontam a julho de 2016 e ocorreram na residência onde o arguido e a vítima viviam em condições análogas às dos cônjuges, situada em Porto Alto, concelho de Benavente.

De acordo com a acusação, o arguido colocou um cabo de ligação à internet à volta do pescoço da companheira e, com o propósito de lhe tirar a vida, apertou-o, tendo conseguido impedir a vítima de respirar durante alguns instantes.

Considerou-se, ainda, suficientemente indiciado que o arguido apenas parou de asfixiar a companheira no momento em que chegou uma patrulha da GNR de Samora Correia, que bateu à porta da residência e exigiu que o arguido abrisse a porta.

Nesta investigação, o Ministério Público foi coadjuvado pelo Núcleo de Investigação e de Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) da GNR de Santarém.