ARS Lisboa e Vale do Tejo anuncia novos centros de saúde em Abrantes, Torres Novas e Chamusca

A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) refere que em 2016 aumentou da cobertura da população da região (3,6 milhões) por médico de família, com mais 142 médicos de Medicina Geral e Familiar, o que permitiu aumentar a taxa de cobertura para 81,4% (relativamente a 2015). Foram iniciadas as consultas de médico dentista em alguns centros de saúde, e começaram os programas de rastreio da retinopatia diabética (de base populacional) e de rastreio teledermatologia.

A ARS sublinha ainda a dotação dos centros de saúde com Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica (MCDT): radiologia simples, eletrocardiograma, retinografia, análises clínicas e espirometria.

Nos planos da ARS, está ainda o aumento das Unidades de Saúde Familiares (USF) com a abertura de 10 USF (modelo A) e a passagem de 4 USF ao modelo B.

A região tem neste momento 146 USF (83 em modelo A e 63 em modelo B).

A ARS refere igualmente a aposta na modernização dos edifícios, com a abertura de 4 novos centros de saúde: Carnaxide, Baixa, S. Martinho do Porto e Abrantes, e a elaboração de 20 projetos de execução de novos centros de saúde, na sua maioria em parceria com os respetivos municípios: Pinhal Novo, Peniche, Corroios, Sesimbra, Agualva, Algueirão, Almargem do Bispo, Sintra, Torres Novas, Ventosa, Águas Livres, Venteira, Chamusca, Cadaval, Mafra Norte, Nazaré, Algés, Barcarena, Queluz e Benedita. Nestes últimos 4, foram já iniciadas as respetivas obras.

Em 2017, a ARSLVT tem previsto aumentar a cobertura da população com médico de família e alargamento das consultas de médico-dentista nos centros de saúde.