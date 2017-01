ARS Lisboa e Vale do Tejo anuncia investimentos nos hospitais de Abrantes e Santarém

A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo anunciou um conjunto de investimentos na modernização dos edifícios e do equipamento da respetiva rede hospitalar, que integra 16 Hospitais e Centros Hospitalares, entre os quais os Hospitais de Santarém e Abrantes.

Entre os investimentos previstos – alguns deles já com obra em curso – destacam-se a requalificação dos serviços de urgência de sete hospitais/centros hospitalares: Fernando Fonseca (Amadora-Sintra), Barreiro Montijo, Setúbal, Lisboa Central, Lisboa Ocidental, Médio Tejo (Abrantes) e Oeste (Caldas da Rainha). Os projetos foram apresentados em 2016 à ARSLVT, e as respetivas obras iniciar-se-ão em 2017, prevendo-se que uma parte destas esteja concluída até outubro.

Prevê-se também a ampliação e requalificação de diversos espaços do IPO de Lisboa, entre os quais o bloco operatório. As obras iniciaram-se no final de 2016 e serão concluídas em 2017.

A reforma do bloco operatório do Hospital de Santarém (que estava pendente desde 2013) é outra das prioridades. Este processo foi desbloqueado em 2016 e as respetivas obras serão concluídas em 2017.

Está ainda prevista a aquisição de equipamento de alta tecnologia para os hospitais da região, o que significará um investimento global superior a 40 milhões de euros, cerca de metade dos quais financiados por fundos europeus (Portugal 2020).

As candidaturas começaram a ser apresentadas em 2016 e o processo será finalizado até maio/junho (seguindo as regras pré-definidas por esses programas de financiamento). Está incluída a aquisição, entre outros, de equipamento de imagiologia e radioterapia, aparelhos para ressonância magnética e TAC, endoscópios, monitores e ventiladores.

O plano aponta para a criação do Centro Internacional de Medicina de Precisão (CIMP), que junta 3 hospitais de Lisboa (centros hospitalares Lisboa Central e Lisboa Norte e o IPO), as faculdades de medicina de Lisboa e da Universidade Nova, e os institutos Superior Técnico (IST), de Medicina Molecular (IMM) e de Biologia Experimental e tecnológica (IBET).

O projeto visa colocar Lisboa ao nível das melhores práticas mundiais nesta área, associando o ensino, a formação e a investigação, à prestação de cuidados de saúde altamente diferenciados. Aproveitará o investimento referido no ponto anterior.

Serão ainda criados Centros Integrados de Diagnóstico e Terapêutica do Serviço Nacional de Saúde (SNS), dotados de equipamento de tecnologia moderna. A abertura do primeiro destes centros – o do Hospital Pulido Valente – vai ocorrer neste ano de 2017.

Entre as obras previstas destacam-se ainda o lançamento, em 2017, dos concursos para os projetos do Hospital Oriental de Lisboa e dos polos hospitalares de Seixal e de Sintra.

Destaque ainda para o reforço da rede de Cuidados Continuados. Em 2016, foram contratualizadas mais 223 camas (atingindo-se um total de 2.243). Em 2017, preveem-se mais 216 novas camas.