Santarém – Câmara leva a hasta pública os blocos de apartamentos da ex-EPC

A Câmara Municipal de Santarém vai realizar uma hasta pública de imóveis municipais, no dia 31 de janeiro, às 10h30, no Salão Nobre dos Paços do Concelho. Entre os imóveis postos à venda contam-se os Blocos de apartamentos 3 e 4 na antiga Escola Prática de Cavalaria, na Rua de S. Bento, e o terreno do antigo Bairro social 16 de março na zona da Rafoa.

O valor de mercado/preço Base de licitação do Bloco 3 da ex-EPC (seis apartamentos) é de 536.320 euros, e o valor mínimo do lance por prédio é de 500 euros, enquanto o valor base de licitação do Bloco 4 da ex-EPC (sete apartamentos), é de 536.320 euros.

Já o terreno no Bairro 16 de Março tem um valor de base de licitação de 401.800 euros.

Os interessados podem consultar o programa de procedimentos na Divisão de Finanças – Secção de Património, bem como no site do município.

Os candidatos devem elaborar as propostas de acordo com o programa e deverão entrega-las até às 16h30, do dia 26 de janeiro de 2017, na Divisão de Finanças – Secção de Património., da Câmara de Santarém.