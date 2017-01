Cambedo por quem o viveu

Arnaldo Vasques

Cambedo, na raia de Chaves, foi palco de um episódio trágico pós Guerra Civil de Espanha, aqui lembrado por quem o viveu. Juvenal Canavarro, figura estimada da nossa cidade, nasceu em Chaves, em 1936, filho de José de Sousa Canavarro, de Chaves, e de Palmira Lourenço, de Cambedo. Seu pai, Guarda Fiscal, ainda chegaria a chefiar o posto de Cambedo, anterior à ação descrita. Daquele povoado raiano sabia-se da guarida, dada pelos seus habitantes, à guerrilha antifranquista. A PIDE e a GNR, com agentes infiltrados, iam preparando o contra golpe, no que contariam com a Guardia Civil e os Exércitos de ambos os países. Canavarro, então com 10 anos, passava as férias escolares na aldeia, em casa dos avós maternos, Maximiano e Adelaide Feijó. Para lá das brincadeiras, adorava pastorear as cabras, que constituíam um enorme rebanho, daí o chamarem-lhe “o miúdo das cabras”. Conforme as cabeças de gado de cada proprietário, assim eram os dias dados ao pastoreio, e era nisto que consistia a vezeira da rês, vindo do comunitarismo agro pastoril. O miúdo conhecia os animais de cor, e as cortes do gado, essas conheciam-nas as cabras, pois à tardinha, regressadas do pasto, era vê-las a correrem para os seus abrigos, onde passariam a noite. Naquelas férias de Natal, em 20 de dezembro de 1946, a aldeia foi cercada e irromperam aos tiros as forças regulares, com o fito de aniquilarem os guerrilheiros acoitados. Canavarro assistiu à fogachada inicial, correndo à casa dos avós. “A aldeia invadida e o tiroteio, e uma prima direita do meu pai, a Teresa, logo deu à luz nessa hora”, descreveu-nos, adiantando: “Era uma menina! E como à época era um caldo de galinha que se dava às mães, era ver onde parava uma galinha, para a panela, e o cuidado em não levar com um tiro”. A quase totalidade da população de Cambedo foi presa, tida como conivente. Quanto à guerrilha, os seus componentes pagaram a rebeldia com a morte ou o degredo no Tarrafal. O Fascismo tecia as suas malhas!

(PS: A Mário Soares, pelo que ajudou à Liberdade).