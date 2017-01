Aurea nas Festas dos Amiais de Baixo

A cantora Aurea é o principal nome grande do cartaz das Festas dos Amiais de Baixo, que decorrem entre 17 e 21 de fevereiro. O concerto de Aurea é no dia 18 de fevereiro e no dia 19 atua a banda Los Romeros. A festa abre no dia 17 com a atuação das bandas SJ Music, Apartirtudo, DJ`S residentes e convidados e termina no dia 20 com Augusto Canário e dj’s.