Apontamento – Contra a boataria

Para escrever esta pequena prosa, comodei-me, confortavelmente, com o propósito de a redigir sem capitular ao desejo de que o tema fosse Mário Soares e o seu falecimento. O recato não derivou de uma desvalorização da vida e da obra do grande político cujo epitáfio tumular, no cogitar de muitos, se resumirá num grato: “Soares é fixe!” Nada disso! Resultou, sim, da angustiosa sensação de que eu mais não lograria do que um macérrimo contributo opinativo acerca do vulto histórico que Portugal perdeu, porquanto nunca lidei pessoalmente com o fenecido ex-Presidente da República; logo, o meu saber é escasso, essencialmente livresco e televisivo, descontando os relatos sonorizados pelas cordas vocais de amigos e familiares com idade e currículo para com ele se terem relacionado em momentos chave da construção do nosso regime democrático; familiares e amigos que, dentro do expectável, as deram a conhecer na comunicação social, inutilizando uma narração, em segunda pluma, dessas experiências. E o que sobra? Evidentemente, falhei na ambição acima enunciada, visto que ignorar o assunto seria uma desonestidade que me queimaria os recessos do espírito. Ora, como já aqui afirmei – quando solenizei os 36 anos do último e saudoso suspiro de Sá Carneiro –, escorregamos na casca de banana do erro se endeusarmos os homens; mas também tropeçamos num escolho solecista se, em extrema oposição, os demonizarmos. Mário Soares foi polémico, não haja incerteza; Mário Soares esteve envolvido em situações dúbias, como o caso de Macau, é verdade; porém, em tempo algum pisou a bandeira do País e jamais sugeriu que se abrisse fogo sobre colonos ou que os atirassem aos tubarões. O que sobra é isso mesmo: o conselho para que cada um formule a sua convicção – positiva ou negativa – a respeito desta figura tão marcante; contudo, que procure informação fidedigna e que evite surfar uma onda de boatos e rumores de sentina, só porque a prancha agrada ao preconceito laniar. Quanto a mim, julgo que os agradecimentos superam as censuras.

