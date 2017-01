Teatro – Nazismo tema de reflexão na Chamusca

O drama da jovem Anne Frank, que escreveu cartas a relatar a forma como viveu o horror do nazismo vai ser abordado na primeira sessão do ciclo cultural “Inquieto” que começa esta sexta-feira, às 21h30, na Chamusca, numa iniciativa da Câmara Municipal, desenvolvida pela Companhia de Teatro do Ribatejo. Este ciclo vai trazer um espetáculo novo a cada 15 dias, sempre no espaço do antigo Centro Regional de Artesanato. O primeiro espetáculo chama-se “Minha Querida Anne Frank” e é baseado nas cartas da de Anne Frank e noutros textos, sempre tendo como tema o “Holocausto”. Além de teatro, o ciclo é aberto a outras manifestações culturais e o espaço do Centro vai ser adaptado à temática do espetáculo.