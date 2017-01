Mário Soares ainda não tem nome na toponímia de Santarém

Apesar destas fundas raízes ribatejanas de Mário Soares, o seu nome ainda não figura em rua ou largo da cidade de Santarém, nem sequer em Pernes, terra natal da sua mãe.

É verdade que em junho 2015, o Partido Socialista de Santarém apresentou uma proposta na Câmara para homenagear na cidade o antigo Presidente da República e primeiro-ministro Mário Soares. A proposta sublinhava que outras figuras emblemáticas do período da instauração da democracia em Portugal, como Francisco Sá Carneiro e Álvaro Cunhal, já tinham os seus nomes na toponímia da cidade, e recordava que a mãe de Soares era natural de Pernes.

Sabemos também que todos os ex-presidentes vivos da Câmara de Santarém – José Miguel Noras, Rui Barreiro e Moita Flores – concordaram nessa homenagem de atribuir o seu nome a uma rua da cidade, e que essa ideia obteve também a imediata concordância do actual presidente da Câmara, Ricardo Gonçalves, e do próprio Mário Soares, quando em Agosto desse mesmo ano de 2015 Miguel Noras lhe expos essa intenção.

Facto é que essa homenagem devida não aconteceu com Mário Soares em vida. Aparentemente por não se descortinar rua, largo ou avenida digna do seu nome.

E não menos surpreendente ainda é que o seu nome apenas figura na toponímia de quatro localidades ribatejanas em todo o distrito de Santarém, de acordo com uma breve pesquisa no Google maps Para que conste, Mário Soares dá nome a duas avenidas (em Abrantes e Rio Maior) e duas ruas (em Almeirim e na freguesia do Vale de Santarém).