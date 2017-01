Maior do que a vida

Estarei eu à altura de escrever sobre alguém que foi maior do que a própria vida?

Estarei eu à altura de escrever sobre um homem que nos deu uma lição de vida extraordinária ao lutar pelos ideais da democracia?

Sobre uma pessoa assim não se consegue escrever. Tudo já foi dito, escrito e falado.

Não escrevo. Vagueio sem destino e vêm-me às memórias a minha infância onde vejo o meu pai a festejar as primeiras eleições livres em Portugal. Aquilo tinha sido uma coisa muito importante e eu ainda não compreendia. Na minha curta vida, ainda nada sabia sobre os presos políticos, o exílio, a PIDE, as fraudes eleitorais, o Humberto Delgado ou o Salazar. Afinal, o mundo tinha apenas a minha idade.

Fecho os olhos e ouço o meu pai, lá longe, a falar do Tarrafal, quando eu ainda não sabia o que era “o campo da morte lenta”, o local para onde eram enviados os inconvenientes ao regime.

Fecho os olhos e vejo-me na praia do Vau, em Portimão, há uns bons anos atrás. Avistei o Dr. Mário Soares. Era a sua caminhada matinal: ali já todos sabíamos disso. Primeiro a mulher pelas 7 horas da manhã. Depois pelas 10h era a vez dele, acompanhado pelo segurança. Comentei com o nadador-salvador que um dia gostaria de o cumprimentar. “ – Quer que o chame?” Perguntou-me à espera que eu respondesse que não. Mas aquele era o dia. No meio da hesitação disse que sim. Aquele era “o sim” da certeza de que, provavelmente, não iria haver outra vez. Mário Soares aproximou-se e cumprimentou-me. Perguntou de onde eu era. “- Santarém.” Respondi-lhe com todo o orgulho. “- Uma ribatejana!” Retorquiu, sorridente. Perguntou ao nadador se a maré estava a encher ou a esvaziar. Olhou-me, novamente. Sorriu, desejou-me as melhoras e muitas felicidades. Reparei na sua boa forma física, ainda tão cheio de vida!

Não, não estou à altura de escrever sobre Mário Soares. Um homem que não agradou a todos mas de quem todos podem falar, livremente, sem o lápis azul da censura, nos jornais. E isso é inquestionável.

Ana Simão