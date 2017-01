Santarém – Câmara avança com obras nas barreiras sem a verba da Infraestruturas de Portugal

A Câmara de Santarém aprovou, na segunda-feira, uma alteração ao orçamento municipal de 2017 que permitirá avançar com as obras de consolidação das barreiras, sem ter de esperar mais pela aprovação pelo Tribunal de Contas do processo da IP – Infraestruturas de Portugal.

Recorde-se que a Câmara e o IP assinaram em outubro passado um protocolo em que dividem ao meio a parte do investimento não comparticipado pelos fundos comunitários, respeitante à primeira fase das obras nas barreiras de Santarém, obra que deverá demorar dois anos e que irá permitir a reabertura ao trânsito da estrada nacional 114, encerrada já vai para três anos devido à derrocada das barreiras de Santa Margarida.

A Câmara de Santarém enviou em agosto do ano passado para o Tribunal de Contas o processo do PGEES – plano geral de estabilização das encostas de Santarém, e segundo o presidente da Câmara, o visto foi aprovado antes do final do ano. No entanto, as contas da participação das Infraestruturas de Portugal nesta obra ainda não receberam o visto do Tribunal de Contas, continuando a decorrer os prazos com pedidos de esclarecimentos adicionais e respostas.

Para o presidente Ricardo Gonçalves, “esta é uma situação que não se pode deixar eternizar, pelo que, após consulta aos nossos juristas, decidimos avançar com as obras, sem esperar mais tempo pela comparticipação da IP.

Nesse sentido foi aprovada a alteração ao orçamento da Câmara que retira a receita prevista de 450 mil euros do protocolo com a IP, sendo essa verba coberta com o valor das poupanças obtidas com a renegociação dos empréstimos da Câmara, que permite uma poupança de 5 milhões de euros até 2023 (700 mil por ano) ou ainda pelos 543 mil euros de juros que Administração Central vai agora pagar ao Município, em juros de mora de impostos municipais cobrados nos últimos 12 anos e que estavam retidos pelas Finanças.

Ricardo Gonçalves salientou que a Câmara de Santarém terminou 2016 com um saldo de gerência positivo de 6,3 milhões de euros, montante que vai transitar para o orçamento de 2017. “Já no ano passado, o saldo foi de 4,7 milhões de euros, o que prova que a consolidação das contas da autarquia é uma realidade”, disse o autarca.