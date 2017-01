Morreu Joaquim Esperancinha, antigo presidente do Centro Hospitalar do Médio Tejo

Faleceu Joaquim Esperancinha, antigo presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, vítima de doença oncológica. O funeral realiza-se esta segunda-feira, às 12h30, a partir da capela mortuária do Cartaxo, de onde vai sair para o crematório de Setúbal.

Joaquim Esperancinha tinha 70 anos de idade e era, desde Agosto de 2014, presidente do Conselho de Administração da Galilei Saúde. Tem um percurso ligado à indústria, tendo ocupado cargos de gestão na CUF, Quimigal e Uralita, e também na área da saúde.